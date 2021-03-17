Путин заявил о неоправданном росте тарифов ЖКХ
Президент России Владимир Путин заявил, что в проблемы в сфере ЖКХ необходимо решать в кратчайшие сроки, сообщает Ura.ru.
Во время коллегии Генпрокуратуры российский лидер отметил, что услуги ЖКХ в стране часто »оказываются на низком уровне», при этом «имеет место неоправданный рост тарифов».
Ранее заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сниккарс заявил, что рост тарифов на электричество в 2021 году не превысит 5%, сообщает RT. Он добавил, что тарифы на электроэнергию для населения в России полностью регулируются государством.
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