Криптозоолог опроверг существование огромного индийского снежного человека

Альпинистская экспедиционная группа индийской армии заявила, что обнаружила в Гималаях следы снежного человека.

9 апреля альпинисты нашли вблизи базового лагеря Макалу отпечатки стопы размером 32x15 дюймов. При этом в существование йети верят очень немногие.

Криптозоолог Игорь Бурцев, глава московского представительства Международного Центра Гоминологии в эфире НСН заявил, что снежные люди живут по всему миру, даже в Подмосковье.

«Скорее всего, произошла ошибка. СМИ пишут о размерах следов в дюймах, а речь, наверное, идет о сантиметрах. Таких громадных следов еще ни разу не видели. Фото верить сложно, потому что нельзя сопоставить размер. Хотя по фото создаётся впечатление, что это сдвоенные следы, как-будто снежный человек дважды наступал в одно и то же место. Но с другой стороны, ничего удивительного нет. По всему свету живут снежные люди. В Абакане их видели, даже фото есть. В Коми в июле 2018 года были найдены следы. И в России обнаруживаются следы этих существ. Адыгея, Ставропольский край, Подмосковье, Кировской, Архангельской областях… », - рассказал специалист.

В 2011 году в Кемеровской области прошла международная конференция по гоминологии (наука, изучающая вероятное существование йети), в которой приняли участие ученые из США, Канады, Монголии, Швеции, Эстонии и Китая. Участники конференции пришли к выводу, что собранные в ходе конференции артефакты «на 95% свидетельствуют об обитании снежного человека в Горной Шори».