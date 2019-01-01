Криптозоолог опроверг существование огромного индийского снежного человека
Специалист уверил НСН, что йети живут не только в Индии, но даже в Подмосковье.
Альпинистская экспедиционная группа индийской армии заявила, что обнаружила в Гималаях следы снежного человека.
9 апреля альпинисты нашли вблизи базового лагеря Макалу отпечатки стопы размером 32x15 дюймов. При этом в существование йети верят очень немногие.
Криптозоолог Игорь Бурцев, глава московского представительства Международного Центра Гоминологии в эфире НСН заявил, что снежные люди живут по всему миру, даже в Подмосковье.
«Скорее всего, произошла ошибка. СМИ пишут о размерах следов в дюймах, а речь, наверное, идет о сантиметрах. Таких громадных следов еще ни разу не видели. Фото верить сложно, потому что нельзя сопоставить размер. Хотя по фото создаётся впечатление, что это сдвоенные следы, как-будто снежный человек дважды наступал в одно и то же место. Но с другой стороны, ничего удивительного нет. По всему свету живут снежные люди. В Абакане их видели, даже фото есть. В Коми в июле 2018 года были найдены следы. И в России обнаруживаются следы этих существ. Адыгея, Ставропольский край, Подмосковье, Кировской, Архангельской областях… », - рассказал специалист.
В 2011 году в Кемеровской области прошла международная конференция по гоминологии (наука, изучающая вероятное существование йети), в которой приняли участие ученые из США, Канады, Монголии, Швеции, Эстонии и Китая. Участники конференции пришли к выводу, что собранные в ходе конференции артефакты «на 95% свидетельствуют об обитании снежного человека в Горной Шори».
«Зачем снежному человеку обнаруживаться-то? Охотники начнут за ними гоняться с ружьями. Нашим же ученым нужен обязательно труп, чтобы доказать их существование. Поэтому эти существа и не хотят общаться. Снежные люди контактируют с теми, кто их понимает, принимает», - рассказал криптозоолог Игорь Бурцев.
Интернет-пользователи сомневаются, что представителям индийской армии удалось найти отпечатки ноги снежного человека. Ведь часто обнаруженные якобы останки предполагаемого йети в ходе генетической экспертизы оказались частями тела медведей и собаки.
Высказывается мнение, что это снежный человек - это реликтовый гоминид, то есть млекопитающее, принадлежащее отряду приматов и роду человек, сохранившееся до наших дней с доисторических времен.
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