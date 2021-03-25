Эксперт рассказал, почему нужно использовать сертифицированное зарядное устройство
Для зарядки смартфонов нужно использовать сертифицированное зарядное устройство. В противном случае можно испортить аккумулятор. Об этом предупредил эксперт по мобильным технологиям Андрей Соловьёв.
«У качественного зарядного устройства должны быть «мозги». Современный телефон требует не только больших токов напряжение при зарядке: зарядное устройство с телефоном должно общаться и договариваться, каким током заряжать телефон в данный момент. Это значение всё время изменяется, и, собственно, отсюда родился термин «умная зарядка»», – объяснил эксперт.
Чтобы отличить настоящую «умную зарядку» от подделки, нужно внимательно прочитать, с какими токами и с каким напряжением оно работает, какую мощность оно поддерживает.
«И, конечно, производитель не должен скрываться: это должно быть брендированное устройство. То есть если вы держите в руках зарядку, на которой вообще ничего не написано или написано какими-то кривыми буквами, то, скорее всего, перед вами нечто невразумительное. Кроме того, у зарядного устройства должна быть качественная упаковка, нормальный блистер», – сказал Андрей Соловьёв.
Большое значение имеет и качество провода, уточняет «Радио 1».
В свою очередь, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН отметил, что многие россияне выбирают кнопочные телефоны из-за страха слежки, однако, как заверил эксперт, в этом вопросе они ничем не отличаются от современных смартфонов.
«Во-первых, мода возвращается, и на кнопочные телефоны в том числе. Во-вторых, и это более значимый фактор, люди свято верят в то, что кнопочные телефоны безопаснее с точки зрения контроля или некого слежения. И в этом тоже есть доля правды, но и обман. Современные кнопочные телефоны ничем не отличаются от смартфонов», – сказал он.
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