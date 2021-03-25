Эксперт рассказал, почему нужно использовать сертифицированное зарядное устройство

Для зарядки смартфонов нужно использовать сертифицированное зарядное устройство. В противном случае можно испортить аккумулятор. Об этом предупредил эксперт по мобильным технологиям Андрей Соловьёв.

«У качественного зарядного устройства должны быть «мозги». Современный телефон требует не только больших токов напряжение при зарядке: зарядное устройство с телефоном должно общаться и договариваться, каким током заряжать телефон в данный момент. Это значение всё время изменяется, и, собственно, отсюда родился термин «умная зарядка»», – объяснил эксперт.

Чтобы отличить настоящую «умную зарядку» от подделки, нужно внимательно прочитать, с какими токами и с каким напряжением оно работает, какую мощность оно поддерживает.