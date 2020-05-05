Экс-советник президента рассказал о «фронтовых 100 граммах» на приёме в День победы

Подготовка приёма ко Дню победы начинается в Кремле уже после Нового года. Об этом рассказал кремлёвский шеф-повар Анатолий Галкин, в интервью РИА «Новости». По словам Галкина, меню сильно не меняется: скорректироваться может только какой-нибудь десерт, а вот сбоев на его памяти не случалось.

«Такого никогда не бывает и не было. Может случиться какая-то задержка, например 55-й стол вынесли не через 15 минут, а через 17. На самом деле, это нереально, конечно, потому что островков, где выдаются блюда, очень много, до 20. Кухня специально была сделана так, чтобы выходы в зал можно было организовать со всех сторон. У каждого официанта своя позиция, каждый знает порядок раздачи блюд: десертов, горячих закусок, это все прорабатывается с ними не один месяц», — сказал шеф-повар.

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН рассказал об особенностях меню на приёмах главы государства.