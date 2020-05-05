Экс-советник президента рассказал о «фронтовых 100 граммах» на приёме в День победы

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко рассказал НСН о меню на приёмах главы государства и особенностях на столе 9 мая.

Подготовка приёма ко Дню победы начинается в Кремле уже после Нового года. Об этом рассказал кремлёвский шеф-повар Анатолий Галкин, в интервью РИА «Новости». По словам Галкина, меню сильно не меняется: скорректироваться может только какой-нибудь десерт, а вот сбоев на его памяти не случалось.

«Такого никогда не бывает и не было. Может случиться какая-то задержка, например 55-й стол вынесли не через 15 минут, а через 17. На самом деле, это нереально, конечно, потому что островков, где выдаются блюда, очень много, до 20. Кухня специально была сделана так, чтобы выходы в зал можно было организовать со всех сторон. У каждого официанта своя позиция, каждый знает порядок раздачи блюд: десертов, горячих закусок, это все прорабатывается с ними не один месяц», — сказал шеф-повар.

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН рассказал об особенностях меню на приёмах главы государства.

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«Всегда учитывались вкусы руководителя, от чьего имени давался приём, чтобы с одной стороны показать своё гостеприимство, а с другой, то чем он питается. При моей работе, приоритетом была русская кухня. Как правило, это довольно короткое мероприятие, в течение часа. Поэтому выкладывается традиционная закуска – икра, осетрина, язык, заливное, овощи. Что касается горячего и холодного, то предпочтение отдаётся рыбе и мясу, и мы всегда старались чередовать – то одну рыбу, то другую. Не было такого, чтобы утвердили, что-то одно и вот каждый приём это блюдо. С приходом сегодняшнего дня мы стали увлекаться подачей французского варианта – мизерные красивые порции», - сообщил бывший глава службы протокола президента.

Из особенностей стола ко Дню победы он отметил традиционные «фронтовые 100 грамм».

«Из особенностей на столе 9 мая – всегда должна быть традиционная рюмка водки, а дальше каждый переходит на то, что ему угодно. Такие "фронтовые сто грамм", не буквально, конечно», - добавил Шевченко.

Ранее стало известно о рекомендациях Роспотребнадзора, подготовленных для поэтапного возвращения к работе кафе и ресторанов, которые, напомним, пока закрыты для посетителей из-за угрозы распространения COVID-19. В ведомстве отметили, что при улучшении эпидситуации действующие ограничения будут сниматься поэтапно.

В настоящий момент общепит работает только в режиме доставки, затем можно будет работать на ограниченной площади и с небольшой посадкой. А после этого кафе и рестораны смогут обслуживать клиентов без ограничений с дистанцией в 1-2 метра между столами.

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ФОТО: rasfokus.ru
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