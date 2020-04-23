Роспотребнадзор объяснил, как будут открываться кафе и рестораны

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного возвращения к работе кафе и ресторанов, которые, напомним, пока закрыты для посетителей из-за угрозы распространения COVID-19. Как пишет Интерфакс, в ведомстве отметили, что при улучшении эпидситуации действующие ограничения будут сниматься поэтапно.

Напомним, в настоящий момент общепит работает только в режиме доставки, затем можно будет работать на ограниченной площади и с небольшой посадкой. А после этого кафе и рестораны смогут обслуживать клиентов без ограничений с дистанцией в 1-2 марта между столами.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что соблюдение этих рекомендаций позволит бизнесу работать без риска инфицирования сотрудников и посетителей COVID-19.