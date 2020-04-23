Роспотребнадзор объяснил, как будут открываться кафе и рестораны

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного возвращения к работе кафе и ресторанов, которые, напомним, пока закрыты для посетителей из-за угрозы распространения COVID-19. Как пишет Интерфакс, в ведомстве отметили, что при улучшении эпидситуации действующие ограничения будут сниматься поэтапно.

Напомним, в настоящий момент общепит работает только в режиме доставки, затем можно будет работать на ограниченной площади и с небольшой посадкой. А после этого кафе и рестораны смогут обслуживать клиентов без ограничений с дистанцией в 1-2 марта между столами.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что соблюдение этих рекомендаций позволит бизнесу работать без риска инфицирования сотрудников и посетителей COVID-19.

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Ранее НСН писала, что бизнес обратился к правительству с призывом начать выдавать россиянам продуктовые карточки. Инициаторы считают, что такая мера позволит обеспечить граждан, которые остались без средств, а также обеспечит рост спроса на товары российских компаний, что даст возможность сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса. Поднимается всё чаще проблема организации бесплатного питания тех, кто потерял доход из пандемии.

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с НСН отметил, что именно его организация выступила инициатором такого обращения, а также рассказал, что данная тема обсуждается еще с начала 2000 годов.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:КоронавирусРесторанКафеРоспотребнадзор
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