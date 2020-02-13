Душевный, светлый. Коллега об ушедшем из жизни легедарном разведчике Ботяне

В ночь на 13 февраля на 104-ом году жизни умер легендарный разведчик, руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, Герой России Алексей Ботян.

Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин в эфире НСН рассказал, каким он запомнит знаменитого разведчика.

«Очень печальная новость, скорблю со всеми коллегами», - признался Прелин, услышав о смерти Ботяна.

Игорь Николаевич сказал, что нередко пересекался с Алексеем Ботяном на общих встречах и глубоко уважал его и как профессионала, и как умного, душевного человека.

«Хорошо знаю Алексея Ботяня, его историю, до войны он был унтер-офицером польской армии. В 1939-м году после того, как началась Вторая мировая война, и Польша была оккупирована Германий, Алексей оказался на территории Советского Союза, вступил в ряды советских вооруженных сил. Был бойцом разведывательно-диверсионного отряда, который работал в тылу немцев на территории Польши по линии 4-го управления НКВД. Роль Ботяна в сохранении Кракова сейчас хорошо известна. Город должен быть взорван при отступлении, но отряд Алексея не допустил этого. Ботян – прообраз майора Вихря в книге Юлиана Семенова», - напомнил Прелин.