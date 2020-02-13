Душевный, светлый. Коллега об ушедшем из жизни легедарном разведчике Ботяне
Полковник КГБ в отставке рассказал НСН, каким он знал знаменитого «майора Вихря».
В ночь на 13 февраля на 104-ом году жизни умер легендарный разведчик, руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, Герой России Алексей Ботян.
Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин в эфире НСН рассказал, каким он запомнит знаменитого разведчика.
«Очень печальная новость, скорблю со всеми коллегами», - признался Прелин, услышав о смерти Ботяна.
Игорь Николаевич сказал, что нередко пересекался с Алексеем Ботяном на общих встречах и глубоко уважал его и как профессионала, и как умного, душевного человека.
«Хорошо знаю Алексея Ботяня, его историю, до войны он был унтер-офицером польской армии. В 1939-м году после того, как началась Вторая мировая война, и Польша была оккупирована Германий, Алексей оказался на территории Советского Союза, вступил в ряды советских вооруженных сил. Был бойцом разведывательно-диверсионного отряда, который работал в тылу немцев на территории Польши по линии 4-го управления НКВД. Роль Ботяна в сохранении Кракова сейчас хорошо известна. Город должен быть взорван при отступлении, но отряд Алексея не допустил этого. Ботян – прообраз майора Вихря в книге Юлиана Семенова», - напомнил Прелин.
«Выдающийся человек. Светлый, добрый отзывчивый, душевный, пронес через всю жизнь верность Отчизне»
Позывной Вихрь Ботян получил за умение быстро передвигаться. Еще одно прозвище легендарного разведчика - партизан Алеша. Настоящее имя героя теперь высечено на мемориальном камне в Кракове.
После войны Ботян продолжил работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. Позже принимал участие в создании спецназа внешней разведки КГБ СССР «Вымпел».
Почти до 100 лет Алексей Ботян сохранял прекрасную физическую форму, играл в волейбол, шахматы. Лишь в последние года силы стали его покидать. Но при этом он продолжал выступать на форумах ветеранских организаций.
10 февраля Алексей Ботян отпраздновал свой 103-ый день рождения. В своем последнем интервью «Красной звезде» признался, что у него всегда была тяга к Советскому Союзу, очень любил советские песни… «И я просто почувствовал себя русским, советским», - заявил Ботян.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Разведка или заблудились? Почему военные США открыли огонь по мирному населению в Сирии
- Душевный, светлый. Коллега об ушедшем из жизни легедарном разведчике Ботяне
- Мишустин раскритиковал 9-процентные ставки по ипотеке
- Виноват «Инстаграм»: Автор стоившего карьеры следователю АУЕ-видео оправдался
- Правительству предложили устроить россиянам «гаражную амнистию»