Выпад Дурова против WhatsApp объяснили конкуренцией
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily в эфире НСН рассказал о причинах нелюбви бизнесмена к мессенджеру.
Удалить приложение WhatsApp из-за его небезопасности призвал пользователей создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.
«Если вы против того, что все ваши фотографии и сообщения станут однажды общедоступны, вам следует удалить WhatsApp со своего телефона", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Дурова, WhatsApp не обеспечивает должный уровень защиты и доступ к информации пользователей может получить как хакеры, так и спецслужбы.
Выступление Дурова объясняется борьбой за пользователей объяснил в эфире НСН глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
«WhatsАpp – это его прямой конкурент. Сегодня в России и мире он занимает первое место по количеству приложений. Второе место – Viber. Telegram, к сожалению для Дурова, занимает не лидирующие позиции. В России он очень популярен, в других странах мира – время от времени. Поэтому действительно определенные проблемы с защитой информации могут возникать. Но вещи, которые не стоит распространять в электронном варианте, просто не надо это делать. Проблемы могут возникать у всех компаний, у всех сотовых операторов, у Microsoft с их Windows», - отметил он.
По словам эксперта, 100-процентной гарантии сохранности информации не может обеспечить ни один мессенджер.
«Все, что делается, так или иначе становится достоянием правоохранительных органов, ФСБ. Нет варианта, который бы полностью защищал информацию. Если информация очень важная, ее не надо через мессенджеры переправлять. По безопасности Telegram один из самых безопасных, но и его распространенность нельзя сопоставить с популярностью WhatsАpp», - заключил Кусков.
Отметим, что Дуров не впервые критикует WhatsApp. Ранее он уже обвинял конкурента в том, что уязвимости в коде приложения могут быть оставлены разработчиками намерено по требованию спецслужб США.
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