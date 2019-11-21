Выпад Дурова против WhatsApp объяснили конкуренцией

Удалить приложение WhatsApp из-за его небезопасности призвал пользователей создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Если вы против того, что все ваши фотографии и сообщения станут однажды общедоступны, вам следует удалить WhatsApp со своего телефона", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Дурова, WhatsApp не обеспечивает должный уровень защиты и доступ к информации пользователей может получить как хакеры, так и спецслужбы.

Выступление Дурова объясняется борьбой за пользователей объяснил в эфире НСН глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

«WhatsАpp – это его прямой конкурент. Сегодня в России и мире он занимает первое место по количеству приложений. Второе место – Viber. Telegram, к сожалению для Дурова, занимает не лидирующие позиции. В России он очень популярен, в других странах мира – время от времени. Поэтому действительно определенные проблемы с защитой информации могут возникать. Но вещи, которые не стоит распространять в электронном варианте, просто не надо это делать. Проблемы могут возникать у всех компаний, у всех сотовых операторов, у Microsoft с их Windows», - отметил он.