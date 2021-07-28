Московским рестораторам рекомендовали закрыть летние веранды

Департамент торговли и услуг Москвы в связи с прогнозируемым ухудшением погоды рекомендует столичным предприятиям общепита закрыть летние веранды, сообщает пресс-служба мэрии.

В сообщении говорится, что 29 июля в столице ожидается дождь, возможны гроза, град и усиление порывистого ветра, в связи с чем рестораторам также советую укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в августе погода снова может стать очень жаркой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКафеРесторан
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