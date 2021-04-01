Диетолог призвала не отказываться от ужина
Отказ от ужина может навредить мышечной ткани, предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. По ее словам, если между приёмами пищи делать большие перерывы, в том числе прекращать есть задолго до ночного сна, то человеку будет голодно, это нарушит нормальную работу всего организма, и к утру может образоваться дефицит энергии. И возможно даже разрушение мышечной массы. Поэтому ужинать надо обязательно.
«При этом ужин не должен быть поздним – оптимально за 3-4 часа до сна. Это поможет и сохранить мышечную массу, и не обзавестись лишним весом. В идеале, есть надо всегда по часам: ЖКТ соответствующим образом подготавливается, вовремя вырабатываются ферменты, чтобы всё переварить, нет переедания, перегрузок, вовремя поступает энергия. Приёмы пищи должны быть с паузой в 2-3 часа», – отметила Дарья Русакова.
Завтрак мужчины должен быть более сытным, так как из-за высокого уровня тестостерона у мужчин обмен веществ происходит быстрее. Однако для составления оптимального рациона и мужчинам, и женщинам лучше обращаться к врачу-диетологу, пишет «Радио 1».
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в интервью НСН заявила, что угол интереса россиян сместился в сторону более здоровых продуктов.
«Россияне стали больше обращать внимание на здоровый образ жизни. ЗОЖ сейчас в тренде, СМИ несут информацию, какой тип питания предпочесть, какие продукты более здоровые. Майонез, который ранее в избытке использовался для любого стола, сейчас уже не так популярен. Этот соус содержит в своём составе не все полезные компоненты, содержит много соли, сахара, улучшителей вкуса. Кто-то стал делать майонез по своим рецептам, кто-то отдавал более здоровым соусам», - высказала свою точку зрения Королёва.
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