Диетолог призвала не отказываться от ужина

Отказ от ужина может навредить мышечной ткани, предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. По ее словам, если между приёмами пищи делать большие перерывы, в том числе прекращать есть задолго до ночного сна, то человеку будет голодно, это нарушит нормальную работу всего организма, и к утру может образоваться дефицит энергии. И возможно даже разрушение мышечной массы. Поэтому ужинать надо обязательно.

«При этом ужин не должен быть поздним – оптимально за 3-4 часа до сна. Это поможет и сохранить мышечную массу, и не обзавестись лишним весом. В идеале, есть надо всегда по часам: ЖКТ соответствующим образом подготавливается, вовремя вырабатываются ферменты, чтобы всё переварить, нет переедания, перегрузок, вовремя поступает энергия. Приёмы пищи должны быть с паузой в 2-3 часа», – отметила Дарья Русакова.