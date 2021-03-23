Диетолог перечислил безопасные продукты для удовлетворения ночного голода
Советы по утолению ночного голода дал врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский. Он считает, что для поздних перекусов нужно выбирать продукты с малым количеством калорий в большом объёме.
«Это может быть какая-то жидкость, какие-то овощи, фрукты. То есть то, где в большом объёме содержится мало калорий. Хорошо в этом случае могут помочь помидоры, огурцы. Можно съесть и немного сыра – сыр успокаивает нервную систему. Иногда тревогу помогает снять «вкус детства» – какой-то продукт, которым человека в детстве угощали на праздниках, вкус, с которым связаны приятные воспоминания. Так что выбор продуктов здесь – во многом вопрос психологии», – сказал Бобровский.
Но, прежде всего, специалист рекомендует выяснить причину ночного аппетита. Если потребность в еде имеет психологические причины, то есть человек ест, чтобы заглушить тревожность, здесь главное снизить калорийность продуктов. Для того, чтобы избежать авитаминоза, Андрей Бобровский рекомендовал следовать правилу радуги: чтобы в течение недели на столе были разноцветные продукты, цитирует диетолога «Радио 1».
Ранее депутат Госдумы РФ, профессор кафедры биотехнологии Аграрного института Казани Фатих Сибагатуллин на пресс-конференции НСН заявил, что пальмовое масло – полезный и здоровый продукт питания.
«В основном в мире его производят в Малайзии. Его потребительские качества зависят от транспортировки и хранения. Если по качеству оно соответствует, то никакого вреда от него нет и для детей, и для взрослых. Это полезная растительная пища», - сказал он.
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