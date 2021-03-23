Диетолог перечислил безопасные продукты для удовлетворения ночного голода

Советы по утолению ночного голода дал врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский. Он считает, что для поздних перекусов нужно выбирать продукты с малым количеством калорий в большом объёме.

«Это может быть какая-то жидкость, какие-то овощи, фрукты. То есть то, где в большом объёме содержится мало калорий. Хорошо в этом случае могут помочь помидоры, огурцы. Можно съесть и немного сыра – сыр успокаивает нервную систему. Иногда тревогу помогает снять «вкус детства» – какой-то продукт, которым человека в детстве угощали на праздниках, вкус, с которым связаны приятные воспоминания. Так что выбор продуктов здесь – во многом вопрос психологии», – сказал Бобровский.