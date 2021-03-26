Диетолог предостерегла от употребления некоторых полуфабрикатов

От употребления некоторых полуфабрикатов предостерегла гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Она напомнила, что такие изделия прошли первичную обработку, в них большое количество жиров, потому что должно быть вкусно, огромное количество рафинированных углеводов – это, например пшеничная мука.

«Это продукты глубокой переработки, они потеряли питательную ценность, лишены полезных элементов и белков Люди часто удивляются, почему у них после употребления таких блюд возникают аллергия, проблемы с кишечником. Но с ними мы едим много химии, и всё это небезвредно для печени. Кроме того, чтобы соблюдать определенную консистенцию, туда добавляют различные варианты модифицированных крахмалов, а то влияет на поджелудочную железу», – подчеркнула эксперт.