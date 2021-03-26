Диетолог предостерегла от употребления некоторых полуфабрикатов
От употребления некоторых полуфабрикатов предостерегла гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Она напомнила, что такие изделия прошли первичную обработку, в них большое количество жиров, потому что должно быть вкусно, огромное количество рафинированных углеводов – это, например пшеничная мука.
«Это продукты глубокой переработки, они потеряли питательную ценность, лишены полезных элементов и белков Люди часто удивляются, почему у них после употребления таких блюд возникают аллергия, проблемы с кишечником. Но с ними мы едим много химии, и всё это небезвредно для печени. Кроме того, чтобы соблюдать определенную консистенцию, туда добавляют различные варианты модифицированных крахмалов, а то влияет на поджелудочную железу», – подчеркнула эксперт.
Нурия Дианова при этом заявила, что можно покупать сырые полуфабрикаты. К ним относятся мясные, мясосодержащие или рыбные изделия, вырезка, нарезанные мелкими кусочками гуляш или бефстроганов, напоминает «Радио 1».
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва заявила НСН, что употребление дешевых, некачественных продуктов ведет к большим проблемам со здоровьем.
«В кризисные периоды люди часто отдают предпочтение, в том числе рафинированным продуктам, большому количеству продуктов, содержащих простые углеводы (картофель, макароны), полуфабрикатам. Однако преимущественное использование таких продуктов в рационе питания постепенно ведет к накопительной программе различных проблем и болезней, начиная с избыточного веса и заканчивая сахарным диабетом, гипертонией. К тому же такие продукты питания имеют низкую питательную ценность, что может отразиться на состоянии иммунной системы», — предупредила специалист.
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