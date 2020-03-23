Девушка Джеймса Бонда излечилась от COVID-19
Украинская и французская актриса кино и телевидения Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в картине «Квант милосердия», рассказала, что сумела вылечиться от новой коронавирусной инфекции
Как написала артистка в соцсетях, сейчас она чувствует себя хорошо, хотя в начале развития заболевания ей было очень плохо.
По словам Ольги, она спала по 16 часов в день, у неё была значительно повышенная температура и болела голова. На вторую неделю температура спала, однако возник неприятный кашель.
Теперь же почти все симптомы исчезли. Актриса отдыхает и занимается с сыном, отмечает «Свободная пресса». Ольга Куриленко живет сейчас в Лондоне с ребёнком и другом Беном Курой.
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