Девушка Джеймса Бонда излечилась от COVID-19

По словам Ольги, она спала по 16 часов в день, у неё была значительно повышенная температура и болела голова. На вторую неделю температура спала, однако возник неприятный кашель.

Теперь же почти все симптомы исчезли. Актриса отдыхает и занимается с сыном, отмечает «Свободная пресса». Ольга Куриленко живет сейчас в Лондоне с ребёнком и другом Беном Курой.

