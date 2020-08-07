Депутат МГД Киселева: экологические преимущества столицы необходимо развивать и приумножать

Депутат Мосгордумы Мария Киселева заявила, что экологические преимущества столицы необхождимо не только сохранить, но и приумножить.

Ранее одна из российских компаний по экологической экспертизе составила и опубликовала обновленный экологический рейтинг Москвы, куда вошли 125 районов столицы, а также 21 поселение в Троицком и Новомосковском округах.

Согласно исследованию, экологическая обстановка в Москве в большинстве районов оценивается от благоприятной до удовлетворительной и приемлемой. Территории столицы в этом рейтинге оценивались по 11 параметрам, в числе которых - площадь зеленых насаждений и парков, наличие водоемов, загруженность шоссе по территории и границе районов, наличие промышленных зон и крупных предприятий, мусорных полигонов или очистных сооружений и прочего.

Сами авторы рейтинга признают, что общая ситуация с экологией в столице в последнее время улучшилась благодаря многим факторам - оптимизации общественного транспорта, использованию новых строительных материалов и технологий, планомерному озеленению и благоустройству территорий, в том числе с полной рекультивацией.

В итоге, по данным этого рейтинга, в пределах МКАД лучшими и наиболее благоприятными территориями признаны Строгино, Крылатское, Хорошево-Мневники, Сокольники, Измайлово, Ивановское, Обручевский и Ясенево.

Депутат Киселева, чей избирательный округ как раз включает экологически благополучные Строгино и Крылатское, сообщила в беседе с журналистами «АиФ», что к данному рейтингу есть немало вопросов, поскольку методика проведения исследования не публикуются, что сильно ограничивает возможности анализа.

«Я бы скорее назвала этот рейтинг авторским, экспертным мнением, обоснованным - но всё же субъективным. Тем более, учитывая какими темпами идёт сейчас развитие и благоустройство, в том числе архитектурная реструктуризация бывших промышленных зон на территории столицы, скоро не самые «зелёные» в прошлом и настоящем районы смогут претендовать на статус экологических оазисов», - сказала Киселева.