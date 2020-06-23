Депутат Мосгордумы Артемьев: Велоинфраструктура города должна быть удобной для жителей
Депутат Московской городской думы Олег Артемьев считает необходимым обеспечить все районы мегаполиса удобной велосипедной инфраструктурой. Народный избранник констатировал, что остаётся ещё немало мест, где требуется проработка данного вопроса в отличие от центра столицы, где такая инфраструктуру достаточно хорошо развита.
Артемьев отметил, что велосипед становится не только хобби, но и реальным способом добраться до работы. Вопросы на этот счёт депутату, в частности, поступают из районов Бирюлево Восточное и Западное, Царицыно. В первую очередь, по его словам, стоит заняться проектированием велосипедных дорожек во всех районах города столицы. Также необходимо обеспечит функционирование удобных пунктов проката.
Кроем того, Артемьев предлагает заинтересовать работодателя в том, чтобы сотрудники передвигались на велосипедах, передает Москва 24. В этом случае, по словам депутата, можно убить двух зайцев – поддержать здоровье москвичей и экологию города. Он также считает возможным организовывать велосипедные кружки в школах.
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