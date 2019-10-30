Депутат-боксёр призвал запретить в России телевидение
Экс-боксер, а ныне депутат городского округа Чехов Денис Лебедев заявил, что в России необходимо запретить телевидение. Он также посетовал, что подобный запрет не входит в круг его депутатских полномочий, сообщает «Спорт-Экспресс».
Причиной для столь резкой критики в адрес телевидения стала реклама. «Там юные парень с девушкой штаны натягивают: это мой отец, одевайся! Разве такое можно показывать? Мне что, одному это противно? Уверен, это половине страны не нравится», — заявил Лебедев.
Денис Лебедев объявил об уходе из большого спорта 11 июля, однако позднее все-таки вернулся на ринг. На его счету мировые чемпионские титулы по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 килограмма. Лебедев провел 35 поединков, победив в 32 из них. В 23 случаях бои заканчивались нокаутом соперника российского боксера.
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