Депутат-боксёр призвал запретить в России телевидение

Причиной для столь резкой критики в адрес телевидения стала реклама. «Там юные парень с девушкой штаны натягивают: это мой отец, одевайся! Разве такое можно показывать? Мне что, одному это противно? Уверен, это половине страны не нравится», — заявил Лебедев.

Денис Лебедев объявил об уходе из большого спорта 11 июля, однако позднее все-таки вернулся на ринг. На его счету мировые чемпионские титулы по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 килограмма. Лебедев провел 35 поединков, победив в 32 из них. В 23 случаях бои заканчивались нокаутом соперника российского боксера.



