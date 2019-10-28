Из-за долгов Первого канала россияне рискуют остаться без телевидения
Гендиректор телецентра «Останкино» Михаил Шубин заявил, что из-за долгов Первого канала и его подрядчиков россиян ждут сбои в вещании. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на видеообращение Шубина.
«Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно», — констатировал гендиректор, добавив, что в связи с этим не может гарантировать полную работоспособность телецентра. «Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем», — заявил гендиректор телецентра «Останкино».
Кроме того, по словам Шубина, из-за финансовых трудностей компания будет вынуждена сократить штат, оставив лишь минимальное число ключевых сотрудников. При этом, заявил источник «Ведомостей» в телецентре, сокращения уже начались: в конце августа – начале сентября было уволено около 200 человек.
Шубин подчеркнул, что подобная ситуация вызвана тем, что Первый канал и его подрядчики не платят по своим долгам, оставляя телецентр без четверти или даже трети дохода.
В свою очередь в пресс-службе Первого канала заверяют, что компания намерена осуществить выплаты в соответствии с договорными обязательствами.
О долгах Первого канала партнерам информация в СМИ появляется не в первый раз. Чаще всего от этого страдают производители телевизионного контента, отмечают «Ведомости». При этом в 2019 году размер госсубсидий Первому каналу составил 3,8 милиларда рублей.
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