Из-за долгов Первого канала россияне рискуют остаться без телевидения

Кроме того, по словам Шубина, из-за финансовых трудностей компания будет вынуждена сократить штат, оставив лишь минимальное число ключевых сотрудников. При этом, заявил источник «Ведомостей» в телецентре, сокращения уже начались: в конце августа – начале сентября было уволено около 200 человек.

Шубин подчеркнул, что подобная ситуация вызвана тем, что Первый канал и его подрядчики не платят по своим долгам, оставляя телецентр без четверти или даже трети дохода.

В свою очередь в пресс-службе Первого канала заверяют, что компания намерена осуществить выплаты в соответствии с договорными обязательствами.

О долгах Первого канала партнерам информация в СМИ появляется не в первый раз. Чаще всего от этого страдают производители телевизионного контента, отмечают «Ведомости». При этом в 2019 году размер госсубсидий Первому каналу составил 3,8 милиларда рублей.

