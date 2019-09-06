День города в Москве пройдет по-летнему
Ведущий специалист Гидрометцентра рассказала в эфире НСН о погоде на выходные.
Предстоящие выходные в столичном регионе будут по-летнему теплыми. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«У нас продолжается практически летняя погода. Будет немного прохладно утром, а днем температура достаточно высокая. В субботу, 7 сентября, в Москве также ожидается теплая погода. Но не обойдется местами без кратковременных дождей. Максимальная температура в Москве +22…+24⁰С, в Подмосковье - +20…+25⁰С. Ночью в субботу +11…+13⁰С, в ночь на воскресенье +10…+12⁰С, по области - +7…+12⁰С при несильном ветре. Днем в Москве +23…+25⁰С, день будет солнечным, осадков в воскресенье не прогнозируется. Такой характер погоды сохранится и в начале следующей недели», - сказала она.
Ранее стало известно, что на этих выходных в Сибирь придут первые заморозки.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Хедлайнерами фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» станут Вадим Самойлов и Гарик Сукачёв
- День города в Москве пройдет по-летнему
- Зеленский помиловал 12 граждан России
- Памфилова описала внешность напавшего на нее грабителя
- Роскомнадзор призвал YouTube и Instaram соблюдать «День тишины»