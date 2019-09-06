День города в Москве пройдет по-летнему

«У нас продолжается практически летняя погода. Будет немного прохладно утром, а днем температура достаточно высокая. В субботу, 7 сентября, в Москве также ожидается теплая погода. Но не обойдется местами без кратковременных дождей. Максимальная температура в Москве +22…+24⁰С, в Подмосковье - +20…+25⁰С. Ночью в субботу +11…+13⁰С, в ночь на воскресенье +10…+12⁰С, по области - +7…+12⁰С при несильном ветре. Днем в Москве +23…+25⁰С, день будет солнечным, осадков в воскресенье не прогнозируется. Такой характер погоды сохранится и в начале следующей недели», - сказала она.

Ранее стало известно, что на этих выходных в Сибирь придут первые заморозки.

