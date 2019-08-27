По-летнему тепло: Синоптики – о погоде в Москве в первые дни осени

В столичном регионе в первые дни сентября установится теплая погода без осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. По словам специалистов, в предстоящее воскресенье, 1 сентября, воздух в мегаполисе может прогреться до +26 градусов. В столице будет переменная облачность, осадков не прогнозируется.