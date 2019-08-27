По-летнему тепло: Синоптики – о погоде в Москве в первые дни осени
В столичном регионе в первые дни сентября установится теплая погода без осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. По словам специалистов, в предстоящее воскресенье, 1 сентября, воздух в мегаполисе может прогреться до +26 градусов. В столице будет переменная облачность, осадков не прогнозируется.
Между тем, как отмечает Москва 24, начиная со среды, 28 августа, в столичном регионе резко похолодает. Самым холодным днем недели станет четверг: столбики термометров не поднимутся выше 18 градусов тепла. Кстати, как подчёркивает RT, в ночь на четверг в регионе могут быть зафиксированы первые заморозки.
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