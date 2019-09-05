Гидрометцентр пообещал заморозки в Сибири и лето в Европейской части

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила о заморозках, которые ожидают сибирские регионы. При этом в Европейской части России, напротив, придет потепление, сообщает РИА ФАН.

Заморозки, в частности, ожидаются в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях и Алтайском крае, где температура ночью может опускаться до минус двух градусов, тогда как в Омской области – до минус пяти. В Гидрометцентре отметили, что такая температура соответствует климатическим нормам в регионе.

Европейскую же часть России ждет аномальное потепление. К примеру, в Москве к выходным потеплеет до 22 градусов, а 9 сентября столбики термометров покажут 26 градусов. Это среднесуточные показатели середины июля, передает RT.

