Гидрометцентр пообещал заморозки в Сибири и лето в Европейской части
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила о заморозках, которые ожидают сибирские регионы. При этом в Европейской части России, напротив, придет потепление, сообщает РИА ФАН.
Заморозки, в частности, ожидаются в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях и Алтайском крае, где температура ночью может опускаться до минус двух градусов, тогда как в Омской области – до минус пяти. В Гидрометцентре отметили, что такая температура соответствует климатическим нормам в регионе.
Европейскую же часть России ждет аномальное потепление. К примеру, в Москве к выходным потеплеет до 22 градусов, а 9 сентября столбики термометров покажут 26 градусов. Это среднесуточные показатели середины июля, передает RT.
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