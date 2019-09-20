Деми Мур пожаловалась на групповой секс с Эштоном Кутчером

Позже, по признанию Мур, она посчитала случившееся ошибкой. В 2010 году актриса узнала об измене мужа с молодой девушкой, которую он совершил в их доме. Причём самому Кутчеру, по её словам, не было стыдно, так как к измене его подтолкнул групповой секс с участием жены. По его мнению, он «размыл границы» брака.

Супруги продолжили жить вместе ещё год, однако измены повторились. В 2011 году пара приняла решение расстаться.

Ранее в эфире НСН врач-сексолог Александр Полеев рассказал, какие романы на стороне обходятся без серьёзных последствий. Кроме того, он назвал несколько признаков, которые помогут определить наличие супружеской измены.

