Daily Mail: В КНДР запретили держать домашних собак
Северокорейский лидер Ким Чен Ын запретил гражданам держать домашних собак. Об этом пишет Daily Mail. По информации издания, власти КНДР якобы принуждают жителей отдавать питомцев, поскольку они являются символом капитализма.
Отмечается, что владение собаками теперь является нарушением законодательства в стране.
Кроме того, сообщается, что в июле Ким Чен Ын выступил с заявлением о том, что собаки являются «испорченным трендом буржуазной идеологии», пишет РЕН ТВ.
А ранее стало известно, что депутат Госдумы Олег Шеин планирует нести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об обязательной бесплатной регистрации собак. По его мнению, с помощью этой инициативы в стране можно будет уменьшить число бездомных животных.
По словам парламентария, во всем мире штрафуют владельцев животных, выбрасывающих питомцев на улицу. Без обязательной регистрации собак наладить такую систему не получится, и собак по-прежнему будут выкидывать, отметил он.
Как отметил депутат, за бездомных животных могут штрафовать как хозяев, так и, например, строительные организации, у которых незарегистрированные собаки бегают по стройке.
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