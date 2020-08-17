Daily Mail: В КНДР запретили держать домашних собак

А ранее стало известно, что депутат Госдумы Олег Шеин планирует нести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об обязательной бесплатной регистрации собак. По его мнению, с помощью этой инициативы в стране можно будет уменьшить число бездомных животных.

По словам парламентария, во всем мире штрафуют владельцев животных, выбрасывающих питомцев на улицу. Без обязательной регистрации собак наладить такую систему не получится, и собак по-прежнему будут выкидывать, отметил он.

Как отметил депутат, за бездомных животных могут штрафовать как хозяев, так и, например, строительные организации, у которых незарегистрированные собаки бегают по стройке.

