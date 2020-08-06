«Черные списки» пассажиров поездов назвали незаконными

«Минтранс России готов поддержать подготовленные Госдумой предложения по внесению изменений в Уголовный кодекс», - уточнил Токарев.

Ранее эту инициативу представил заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству. В РЖД считают, что должна быть отдельная статья в УК РФ, которая предусматривает наказание за нападение на персонал поездов. Так за насилие, которое не опасно для жизни и здоровья, могут ввести штраф до 200 тыс рублей или же принудительные работы до двух лет. За применение насилия опасного для жизни и здоровья в РЖД предложили установить штраф до 200 тыс рублей или принудительные работы до пяти лет.

Отмечается, что инициатива вызвана увеличением числа нападения на коллектив поездов на 27% по итогам 2019 года.

Ранее НСН сообщала, что власти российской столицы выложат около полутора миллиардов рублей на систему распознавания лиц в метро. По восемь видеокамер с такой функцией должны быть установлены в поездах метро «Москва» со сквозным проходом, следует из документации в Единой информационной системе в сфере государственных закупок.

