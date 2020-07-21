Москва выложит 1,4 млрд рублей за систему распознавания лиц в поездах метро

Власти российской столицы готовы выложить около полутора миллиардов рублей на систему распознавания лиц в метро. По восемь видеокамер с такой функцией должны быть установлены в поездах метро «Москва» со сквозным проходом, следует из документации в Единой информационной системе в сфере государственных закупок.

Начальная максимальная цена контракта на выполнение работ составляет почти 1,4 миллиарда рублей. Оборудованием подсистемы автоматического обнаружения лиц пассажиров предполагается оснастить свыше 1,5 тысяч вагонов. В заявке утверждается, что это делается для повышения безопасности перевозок пассажиров и оперативного реагирования на разные ситуации.

Помимо этого будет внедрено специальное программное обеспечение для доступа к архивным данным с видеорегистраторов составова. Оно также позволит операторам на автоматизированном рабочем месте просматривать в онлайн режиме изображения с камер видеонаблюдения, которые установлены в вагонах и в кабине машиниста поезда метро.

