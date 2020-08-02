В Коми открыли уголовное дело после схода с рельсов 11 вагонов с углем

Также на железной дороге начала проверку соблюдения законодательства о безопасности Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ранее стало известно, что вечером 1 августа около станции Иоссер (Княжпогостский район республики Коми) с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда с углём. Это произошло на двухпутном неэлектрифицированном участке железнодорожного полотна.

В результате инцидента никто не пострадал. Для экологии также нет ущерба.

По данным СКР, из-за частичного разрушения железнодорожных путей возник ущерб в крупном размере.

Ранее стало известно, что 12 июля под Тулой с рельсов сошли 22 вагона с железорудными окатышами.

