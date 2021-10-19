Британские ночные клубы столкнулись с дефицитом вышибал

Ночные клубы в Великобритании столкнулись с растущей нехваткой вышибал. Кризис на рынке труда привел к тому, что более 20% заведений были вынуждены или закрыться, или сократить часы работы. Оставшимся же сотрудникам службы безопасности пришлось поднять зарплату более чем на четверть, сообщает The Guardian.

Эксперты отрасли отмечаю, что основная причина дефицита работников – пандемия COVID-19. Они отмечают, что вновь и вновь вводимых ограничений и локдаунов большая часть людей из сферы развлечений осталась без работы. Так, с начала пандемии в этом секторе было потеряно более 90 тыс. рабочих мест. При этом, сама индустрия ночных развлечений еще в 2019 году приносила 36 млрд фунтов стерлингов, что сопоставимо с 1,6% ВВП страны, отмечает Газета.ру.