Британские ночные клубы столкнулись с дефицитом вышибал
Ночные клубы в Великобритании столкнулись с растущей нехваткой вышибал. Кризис на рынке труда привел к тому, что более 20% заведений были вынуждены или закрыться, или сократить часы работы. Оставшимся же сотрудникам службы безопасности пришлось поднять зарплату более чем на четверть, сообщает The Guardian.
Эксперты отрасли отмечаю, что основная причина дефицита работников – пандемия COVID-19. Они отмечают, что вновь и вновь вводимых ограничений и локдаунов большая часть людей из сферы развлечений осталась без работы. Так, с начала пандемии в этом секторе было потеряно более 90 тыс. рабочих мест. При этом, сама индустрия ночных развлечений еще в 2019 году приносила 36 млрд фунтов стерлингов, что сопоставимо с 1,6% ВВП страны, отмечает Газета.ру.
А ранее стало известно, что молодые жители Великобритании, решившие вакцинироваться от COVID-19, смогут бесплатно доехать до медицинского пункта на такси, и получат в подарок кусок пиццы или скидку на доставку еды на дом, сообщает ТАСС. Это должно увеличить число вакцинированных среди молодежи.
Тем временем, премьер-министр Борис Джонсон ранее объявил, что с сентября для посещения ночных клубов будет необходимо предъявлять паспорт вакцинации.
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