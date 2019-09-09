Боярский раскрыл секрет красоты российских женщин

«Первые красавицы живут там, где ценят их красоту. Важно, кто ценит красоту, а не где живут красавицы. У каждого своя красота», - сказал он.

Тем не менее актер не согласился с лидерством Москвы в этом вопросе.

«Не обратить внимание на петербургских женщин просто невозможно. У нас женщины очень любят команду «Зенит», так что мы всегда будем впереди Москвы в этом плане. И «Зенит» играет так хорошо, потому что у него такие красивые поклонницы»,- заключил Боярский.

Ранее пользователи сайта знакомств BeautifulPeople определили самую уродливую нацию, которой признали британцев. За ними следовали индийцы, россияне и филиппинцы.