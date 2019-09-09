Боярский раскрыл секрет красоты российских женщин

9 сентября14:37
Георгий Гагарин

Народный артист России в беседе с НСН заявил, что красота женщин от места жительства не зависит.



Самые красивые женщины в России живут в Москве. К такому выводу пришли участники опроса, приуроченного к Дню красоты, отмечаемому 9 сентября. Как пишет «Лента.ру», за российскую столицу проголосовали 23% опрашиваемых. На втором месте оказался Санкт-Петербург (10%). Третье-четвертое место поделили Новосибирск и Ростов-на-Дону (по 6%).

Народный артист России Михаил Боярский в беседе с НСН заявил, что красота женщин от места жительства не зависит.

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«Первые красавицы живут там, где ценят их красоту. Важно, кто ценит красоту, а не где живут красавицы. У каждого своя красота», - сказал он.

Тем не менее актер не согласился с лидерством Москвы в этом вопросе.

«Не обратить внимание на петербургских женщин просто невозможно. У нас женщины очень любят команду «Зенит», так что мы всегда будем впереди Москвы в этом плане. И «Зенит» играет так хорошо, потому что у него такие красивые поклонницы»,- заключил Боярский.

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ФОТО: РИА Новости
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