Опрос: Самые красивые россиянки живут в Москве и Санкт-Петербурге

Кстати, ранее НСН писала, что британские ученые выяснили оптимальную продолжительность сна для сохранения красоты и хорошего самочувствия. Они считают, что сон с 21.45 до 6.55 утра позволит снять накопленный заряд усталости и стресса.

Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов объяснил в эфире НСН, почему оптимальная продолжительность сна у всех разная.

