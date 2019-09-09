Опрос: Самые красивые россиянки живут в Москве и Санкт-Петербурге

9 сентября12:45

Рейтинг городов России, в которых живут самые красивые женщины, представил портал ТурСтат. В преддверии Международного дня красоты, который отмечает 9 сентября, специалисты провели соответствующий интернет-опрос. В итоге выяснилось, что в топ-5 городов с самыми красивыми женщинами вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Кроме того, немало привлекательных россиянок проживают в Казани, Самаре, Сочи, Омске и Уфе.

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Кстати, ранее НСН писала, что британские ученые выяснили оптимальную продолжительность сна для сохранения красоты и хорошего самочувствия. Они считают, что сон с 21.45 до 6.55 утра позволит снять накопленный заряд усталости и стресса.

Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов объяснил в эфире НСН, почему оптимальная продолжительность сна у всех разная.

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ФОТО: pixabay.com
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