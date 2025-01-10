Большой Московский цирк получил шесть слонят из Мьянмы

В Большой Московский цирк доставили из Мьянмы шесть слонят. Речь идет о пяти женских особях и одной мужской. Всем животным от трех до четырех лет. В течение месяца он прошли карантин, их обследовали ветеринары. В Россию слонята прибыли в качестве подарка – в честь 75-летия установления отношений между Россией и Мьянмой, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, получение в подарок слонов стало уже хорошей традицией - на 70-летие установления отношений между двумя странами было подарено три слоненка.

Захарова добавила, что передача слонов заняла два года из-за большого количества необходимых документов.

Ранее сообщалось, что туристка решила искупать слона в центре содержания этих диких животных в Таиланде и не выжила.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МьянмаДикие ЖивотныеБольшой Московский Цирк

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