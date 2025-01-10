Большой Московский цирк получил шесть слонят из Мьянмы

По ее словам, получение в подарок слонов стало уже хорошей традицией - на 70-летие установления отношений между двумя странами было подарено три слоненка.

Захарова добавила, что передача слонов заняла два года из-за большого количества необходимых документов.

Ранее сообщалось, что туристка решила искупать слона в центре содержания этих диких животных в Таиланде и не выжила.







