Более 70% госзакупок стандартизируют в Москве до конца года

«В настоящий момент утверждено 249 комплектов типовой конкурсной документации на различные виды закупок от приобретения транспорта и техники до услуг по эксплуатации зданий. До конца года мы планируем утвердить еще около 35 типовых комплектов конкурсной документации, что позволит стандартизировать процесс госзакупок в городе более чем на 70%», - рассказал вице-мэр.

Ефимов также добавил, что в прошлом году свыше 60% от всех закупок, проведенных заказчиками города Москвы, прошли с использованием типовых комплектов документации.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов в свою очередь отметил, что в этом месяце были утверждены девять новых комплектов типовой конкурсной документации для таких закупок, как приобретение автобусов, проездных билетов, услуг по техобслуживанию городского транспорта, услуг связи, услуг по содержанию и ремонту.

«Эти позиции востребованы городскими госзаказчиками, так в 2019 году по этим позициям в столице было осуществлено более 400 закупок на общую сумму 17,8 млрд рублей. Поэтому для упрощения процедуры их закупки, мы стандартизировали для них конкурсную документацию и продолжаем такую работу по другим видам товаров и услуг», - отметил он.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков также добавил, что общий объем закупок с применением типовой документации за первое полугодие 2020 года составил 240 млрд рублей, что на 22% больше аналогичного периода 2019 года. Лидирующими отраслями по закупкам с использованием типовых комплектов документации стали поставка лекарственных средств, услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и оборудования, поставка наборов детского питания.

