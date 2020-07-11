Почти пять тысяч человек прошли онлайн-обучение по торгам и закупкам в Москве

Во втором квартале 2020 года почти пять тысяч человек прошли онлайн-обучение, организованное департаментом города Москвы по конкурентной. Тренинги состоялись в рамках 34 онлайн-мероприятий по земельно-имущественным торгам и закупкам.

Новым обучающим проектом является «Школа инвестора онлайн: от А до Я». Уже состоялись три вебинара, новые запланированы на июль и август. Участники проекта узнают о форматах продажи мест для парковки автомобилей в Москве, об особенностях городских аукционов по аренде нестационарных торговых объектов и земельных участков.