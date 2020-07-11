Почти пять тысяч человек прошли онлайн-обучение по торгам и закупкам в Москве
Во втором квартале 2020 года почти пять тысяч человек прошли онлайн-обучение, организованное департаментом города Москвы по конкурентной. Тренинги состоялись в рамках 34 онлайн-мероприятий по земельно-имущественным торгам и закупкам.
Новым обучающим проектом является «Школа инвестора онлайн: от А до Я». Уже состоялись три вебинара, новые запланированы на июль и август. Участники проекта узнают о форматах продажи мест для парковки автомобилей в Москве, об особенностях городских аукционов по аренде нестационарных торговых объектов и земельных участков.
«Обучение в формате вебинаров – важный инструмент для формирования открытости и прозрачности процедуры торгов. Прохождение данного курса будет полезно инвесторам, представителям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам. У слушателей будет возможность не только узнать о порядке участия в аукционах и обсудить нововведения законодательства, но и подробно разобрать процедуру проведения торгов», - отмечает руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Участвовать в онлайн-обучении можно бесплатно, после регистрации на сайте департамента. А на его ютуб-канале модно посмотреть записи вебинаров.
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