Бельчонок и Океана: Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве
Нестор, Бельчонок, Кай, Океана, Рада и Любава – такие необычные имена для своих детей, родившихся в июне, выбрали москвичи. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса социального развития столицы.
Кроме того, в список попали мужские имена Пересвет, Доброслав, Енисей, Елизар. Что касается новорождённых москвичек, то в столице появилось три Марфы, две Любавы и одна Океана. Также сообщается, что в прошлом месяце в Москве мальчиков родилось больше, чем девочек – 52,1% против 47,9%.
Добавим, самыми популярными именами в июне по-прежнему являются Александр – так назвали 266 мальчиков, и София (Софья) – этим именем было названо 302 девочки.
Ранее НСН писала, что подмосковном Реутове теперь живёт Бьерн Дмитриевич Солобоков – родители малыша назвали своего первенца в честь первого шведского короля Бьерна Железнобокого. О родителях мальчика, который появился на свет 22 октября прошлого года, известно, что они являются коренными жители Реутова. Отец Бьерна – 38-летний Дмитрий Солобоков руководит IT-отделом в Третьяковской галерее, а его супруга, 32-летняя Юлия работает там же начальником отдела канцелярии. Родители малыша с необычным (для России – в целом и для Реутова – в частности) именем увлекаются культурой викингов. Дмитрий Солобоков даже украсил тело рунами – татуировками в виде скандинавских символов.
Добавим, имя Бьерн стало популярным после выхода на экраны сериала «Викинги». Однако супруги из Реутова уверяют, что он никак не повлиял на их решение, поскольку они не смотрели сериал.
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