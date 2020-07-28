Бельчонок и Океана: Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве

Нестор, Бельчонок, Кай, Океана, Рада и Любава – такие необычные имена для своих детей, родившихся в июне, выбрали москвичи. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

Кроме того, в список попали мужские имена Пересвет, Доброслав, Енисей, Елизар. Что касается новорождённых москвичек, то в столице появилось три Марфы, две Любавы и одна Океана. Также сообщается, что в прошлом месяце в Москве мальчиков родилось больше, чем девочек – 52,1% против 47,9%.

Добавим, самыми популярными именами в июне по-прежнему являются Александр – так назвали 266 мальчиков, и София (Софья) – этим именем было названо 302 девочки.