Жители Подмосковья назвали сына в честь короля викингов
В Реутове теперь живёт Бьерн Дмитриевич Солобоков – родители малыша назвали своего первенца в честь первого шведского короля Бьерна Железнобокого. О родителях малыша, который появился на свет 22 октября, известно, что они являются коренными жители Реутова. Отец Бьерна – 38-летний Дмитрий Солобоков руководит IT-отделом в Третьяковской галерее, а его супруга, 32-летняя Юлия работает там же начальником отдела канцелярии. Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», родители малыша с необычным (для России – в целом и для Реутова – в частности) именем увлекаются культурой викингов. Дмитрий Солобоков даже украсил тело рунами – татуировками в виде скандинавских символов.
Добавим, имя Бьерн стало популярным после выхода на экраны сериала «Викинги». Однако супруги из Реутова уверяют, что он никак не повлиял на их решение, поскольку они не смотрели сериал.
Кстати, ранее родители в Орехово-Зуево назвали новорожденную дочь Россия, а семья из Подольска дала шестому ребенку имя Леонард-Эйлер в честь знаменитого ученого.
Между тем, как напоминают Дну.ру, ранее герцог и герцогиня Сассекские представили новорожденного первенца британской королеве, а также озвучили весьма необычное имя наследника – Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор. Примечательно, что малыш не просто так получил его – в нем кроется зашифрованное послание: «Храбрый сын Гарри».
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