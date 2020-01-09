Названы самые популярные в России имена 2019 года
Артем, Александр, Михаил и Иван – эти имена стали самыми популярными для мальчиков, рождённых в 2019 году. Такие данные приводит Федеральная налоговая служба. Новорождённых девочек чаще всего называли Софиями, Викториями, Аннами, Мариями и Алисами.
Что касается наиболее редких имен, то в список мужских попали Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, а в перечень женских Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрёна и Дива.
По данным ЗАГС, в России с 2018 года мальчиков рождается больше чем девочек - почти 51,5%.
Ранее НСН писала, что в Реутове теперь живёт Бьерн Дмитриевич Солобоков – родители малыша назвали своего первенца в честь первого шведского короля Бьерна Железнобокого. О родителях малыша, который появился на свет 22 октября, известно, что они являются коренными жители Реутова. Отец Бьерна – 38-летний Дмитрий Солобоков руководит IT-отделом в Третьяковской галерее, а его супруга, 32-летняя Юлия работает там же начальником отдела канцелярии. Родители малыша с необычным (для России – в целом и для Реутова – в частности) именем увлекаются культурой викингов. Дмитрий Солобоков даже украсил тело рунами – татуировками в виде скандинавских символов.
Добавим, имя Бьерн стало популярным после выхода на экраны сериала «Викинги». Однако супруги из Реутова уверяют, что он никак не повлиял на их решение, поскольку они не смотрели сериал.
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