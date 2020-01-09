Названы самые популярные в России имена 2019 года

Артем, Александр, Михаил и Иван – эти имена стали самыми популярными для мальчиков, рождённых в 2019 году. Такие данные приводит Федеральная налоговая служба. Новорождённых девочек чаще всего называли Софиями, Викториями, Аннами, Мариями и Алисами.

Что касается наиболее редких имен, то в список мужских попали Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, а в перечень женских Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрёна и Дива.

По данным ЗАГС, в России с 2018 года мальчиков рождается больше чем девочек - почти 51,5%.