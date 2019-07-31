Бари Алибасов поленился судиться с производителем «Крота»

Продюсер Бари Алибасов не станет подавать в суд на фирму-производителя средства для прочистки труб «Крот», которым отравился. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, он начал судебную тяжбу, но в последствии отказался от идеи выиграть дело из-за хлопотности процесса.

«Нет, не буду, я начал было, а потом, оказывается, это так все хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться», — заметил продюсер.