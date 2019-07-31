Бари Алибасов поленился судиться с производителем «Крота»
Продюсер Бари Алибасов не станет подавать в суд на фирму-производителя средства для прочистки труб «Крот», которым отравился. Об этом он рассказал ТАСС.
По его словам, он начал судебную тяжбу, но в последствии отказался от идеи выиграть дело из-за хлопотности процесса.
«Нет, не буду, я начал было, а потом, оказывается, это так все хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться», — заметил продюсер.
Напомним, 4 июня, в период подготовки большой гастрольной шоу-программы, посвященной 30-летнему юбилею группы «На-На», основатель команды и продюсер Бари Алибасов попал в больницу с сильным отравлением. Как сообщил сын музыканта, Бари Алибасов — младший, его отец выпил химическую жидкость, приняв её за напиток. В то же время Алибасова обвиняли в том, что он использовал лечение в больнице для пиар-кампании перед юбилейным гастрольным туром «На-На».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Минске согласовали «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская
- Медведев поручил правительству дополнительно профинансировть тушение лесных пожаров
- МИД Малайзии призвал не обвинять голословно Россию в катастрофе МН17
- Медведев предложил пересмотреть нормативы зон тушения пожаров
- В США проголосовали за санкции против «Северного потока – 2»