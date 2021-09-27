Синоптик пообещала москвичам тёплую и солнечную погоду
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на текущей неделе погоду в Москве будет определять холодный антициклон из Скандинавии, сообщает NEWS.ru.
По её словам, вопрос о так называемом бабьем лете не стоит, однако в дневные часы москвичей ждёт тёплая и солнечная погода, без осадков, воздух местами прогреется до плюс 14 градусов.
Позднякова добавила, что в середине недели ночью возможны даже заморозки, местами тепература может опуститься «до ноля градусов».
Ранее в центре «Фобос» заявили, что на предстоящей неделе в Центральной России ожидается потепление, сообщает RT.
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