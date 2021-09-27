Росгидромет пообещал регионам Сибири тёплую зиму
Грядущая зима на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии, будет теплее обычного, сообщает пресс-служба Росгидрометцентра.
По данным синоптиков, вероятность того, что зимой 2021-2022 годов температурный фон в этих регионах будет выше средних многолетних значений, составляет 67-69%.
В Росгидромете добавили, что на остальной территории России температура будет около нормы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал, что в центр страны вскоре придёт «золотая осень», сообщает «Свободная пресса».
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