Метеоролог рассказала, когда наступит пик морозов в России

По словам Макаровой, снег в воскресенье пройдет только ночью, в Москве будет -20 градусов, по области 18-23 градуса мороза, днем будет переменная облачность без осадков, морозы будут в столица 15-17 градусов, по области – 15-20. Но ветер может привнести ощущение более низкой температуры.

В понедельник прогнозируется пик холода – ночью в Москве будет 23-25 градусов мороза, по области – 23-28 градусов. Днем «потеплеет» до 15-17 градусов в Москве и 15-20 по области. Осадков в этот день не ожидается.

Во вторник, 19 января, на Крещение местами пройдет слабый снег, ночью ожидается 18-23 градуса мороза, днем – 10-15 градусов. В среду морозы продолжат ослабляться – ночью будет 14-18 градусов мороза, днем – 9-14 градусов.

Предварительный прогноз на четверг - ночью мороз в 12-17 градусов, днем – 5-10 градусов, в пятницу же пройдет небольшой снег, днем температура составит всего лишь 3-8 градусов мороза, ночью – 9-14.

«На фоне этих морозов, а температура на неделе в целом будет ниже климатической нормы, нужно быть внимательным к себе и выбирать соответствующую одежду. Пребывание на свежем воздухе важно в любую погоду, тем более, что в солнечный день будет красиво, хотя ветер может создать ощущение более низкой температуры. Это наш климат», - отметила она.

