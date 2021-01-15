Метеоролог рассказала, когда наступит пик морозов в России
Главный специалист Гидрометцентра в эфире НСН предупредила россиян, что настоящие морозы еще впереди.
Температура воздуха в Москве в пятницу может опуститься до -17 градусов, что на 6 градусов ниже нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала, что ждать от погоды на выходных и в начале следующей недели.
«В субботу Московский регион окажется под влиянием циклона, ночью пройдет небольшой снег, в Москве температура опустится до 17-19 градусов мороза, по области – 17-22 градусов ниже нуля. Ветер северный, северо-западный умеренный, 5-10 м/с, днем пройдет умеренный снегопад, по области местами он может оказаться и сильным, возможна метель. Днем в Москве можно ожидать 13-15 градусов мороза, по области – до 18 градусов», - отменила она.
По словам Макаровой, снег в воскресенье пройдет только ночью, в Москве будет -20 градусов, по области 18-23 градуса мороза, днем будет переменная облачность без осадков, морозы будут в столица 15-17 градусов, по области – 15-20. Но ветер может привнести ощущение более низкой температуры.
В понедельник прогнозируется пик холода – ночью в Москве будет 23-25 градусов мороза, по области – 23-28 градусов. Днем «потеплеет» до 15-17 градусов в Москве и 15-20 по области. Осадков в этот день не ожидается.
Во вторник, 19 января, на Крещение местами пройдет слабый снег, ночью ожидается 18-23 градуса мороза, днем – 10-15 градусов. В среду морозы продолжат ослабляться – ночью будет 14-18 градусов мороза, днем – 9-14 градусов.
Предварительный прогноз на четверг - ночью мороз в 12-17 градусов, днем – 5-10 градусов, в пятницу же пройдет небольшой снег, днем температура составит всего лишь 3-8 градусов мороза, ночью – 9-14.
«На фоне этих морозов, а температура на неделе в целом будет ниже климатической нормы, нужно быть внимательным к себе и выбирать соответствующую одежду. Пребывание на свежем воздухе важно в любую погоду, тем более, что в солнечный день будет красиво, хотя ветер может создать ощущение более низкой температуры. Это наш климат», - отметила она.
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