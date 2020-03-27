Автоэксперт оценил бесплатные сервисы оценки подержанных машин

«Все системы в первую очередь анализируют предложения продавцов, которые часто бывают завышены. Плюс закладывают скидку, которую, как правило, делают все продавцы. Все эти оценки достаточно умозрительны и не учитывают изменения рынка. Поэтому каждый выбирает свою систему. Такие системы имеют все большие агрегаторы - и «Авито», и «Авто.ру». Они примерно одинаковы», - сказал собеседник НСН.

Ранее Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, как новый ГОСТ для раритетных автомобилей повлияет на их владельцев.

