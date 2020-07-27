Австоэксперт поведал о новом виде мошенничества с полисами ОСАГО
В России выявлено более 1,5 млн поддельных полисов ОСАГО. Согласно статистике, эта цифра эквивалентна 10% от общего числа выпущенных на рынок страховок. Подделки реализуются по классической мошеннической схеме. В ней участвуют посредники, которые заполняют за водителей документы и передают их в Российский союз автостраховщиков (РСА). Таким образом, в полисы вносят данные на чужие транспортные средства с пониженным коэффициентом стоимости ОСАГО. На него, в свою очередь, влияют вид автомобиля и регион его регистрации. О том, кому выгодно покупать поддельный полис и зачем экономить на собственной ответственности, в эфире «Радио 1» рассказал автоэксперт Алексей Аксёнов.
«После того, как у нас упростили наказание за отсутствие полиса ОСАГО и машины перестали забирать на штрафстоянки, а вместо этого – лишь выписывать штрафы, многие в принципе отказались от полисов. Сумма штрафа не такая значительная. Поэтому и сами сотрудники полиции к этому всему относятся ровным счётом никак», – сказал Аксёнов.
По мнению спикера, на сознательный обман идут те, кто хочет избежать штрафов. А мошенники наживаются на тех, кто не хочет переплачивать и при этом до конца не разобрался в вопросе:
«Те, кто хочет получить полис ОСАГО, но при этом сэкономить, вполне могут поддаться на уловки мошенников. Возможность получить страховку по более доступной цене за счёт оформления полиса в другом регионе не кажется им странной. Но тут нужно понимать все нюансы и тонкости и не вестись на мошеннические схемы».
Собеседник «Радио 1» обратил внимание на то, что в случае, если владелец поддельного полиса совершил ДТП, и недостоверность документа подтверждена, человека могут полностью лишить страховки. Ему придётся за свой счёт восстанавливать пострадавший автомобиль, если будет доказано, что он знал о мошенничестве.
Призвать к ответственности тех, кто продал автовладельцу поддельный полис, не всегда бывает просто, добавил автоэксперт. Чтобы избежать возможных проблем и не попасть в руки мошенников он порекомендовал обращаться в официальные представительства страховых компаний. Тем более сейчас, когда оформит полис ОСАГО можно самостоятельно, не выходя из дома.
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