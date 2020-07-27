Австоэксперт поведал о новом виде мошенничества с полисами ОСАГО

По мнению спикера, на сознательный обман идут те, кто хочет избежать штрафов. А мошенники наживаются на тех, кто не хочет переплачивать и при этом до конца не разобрался в вопросе:

«Те, кто хочет получить полис ОСАГО, но при этом сэкономить, вполне могут поддаться на уловки мошенников. Возможность получить страховку по более доступной цене за счёт оформления полиса в другом регионе не кажется им странной. Но тут нужно понимать все нюансы и тонкости и не вестись на мошеннические схемы».

Собеседник «Радио 1» обратил внимание на то, что в случае, если владелец поддельного полиса совершил ДТП, и недостоверность документа подтверждена, человека могут полностью лишить страховки. Ему придётся за свой счёт восстанавливать пострадавший автомобиль, если будет доказано, что он знал о мошенничестве.

Призвать к ответственности тех, кто продал автовладельцу поддельный полис, не всегда бывает просто, добавил автоэксперт. Чтобы избежать возможных проблем и не попасть в руки мошенников он порекомендовал обращаться в официальные представительства страховых компаний. Тем более сейчас, когда оформит полис ОСАГО можно самостоятельно, не выходя из дома.



