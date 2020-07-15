АТОР: Обсервация ставила крест на развитии туризма
Роспотребнадзор отменил обязательный карантин для прибывающих граждан из-за границы в Россию.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН отметила, что, хоть и приезжать в нашу страну пока особо никто не может, обязательная обсервация ставила крест на развитии туризма.
«Особо к нам прибыть пока никто не может опять-таки в виду отсутствия международного авиасообщения. Но по оценки туроператоров по въездному туризму, это уже хороший шаг, поскольку карантин при прибытии, безусловно, ставил крест на развитии туризма. Теперь же есть шансы, что, как только откроется международное авиасообщение, и иностранцы смогут приезжать к нам, наслаждаться нашими красотами», – сказала она.
Кроме того, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в эксклюзивном интервью НСН перечислила страны, которые уже готовы принимать российских туристов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru