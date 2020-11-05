«Арктический мешок»: Синоптики предупредили о снеге и заморозках
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» в эфире НСН посоветовал автомобилистам перейти на зимнюю резину уже до 10 ноября.
В Центральном федеральном округе России уже в начале следующей недели ожидается смена погодных условий. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, «подзатянувшаяся теплая осень» продлится до «предстоящих выходных включительно», а далее наступит «зимний режим погоды».
«Это (теплые выходные – прим. НСН) будет обеспечено за счет теплого и влажного дыхания Атлантики, а также плотного покрывала инверсионных слоистых облаков, оберегающих землю от чрезмерного выхолаживания», - отметил Тишковец в беседе с НСН.
Благодаря этому ночами воздух не сможет остывать ниже +1…+6 градусов, а дневная температура будет колебаться в диапазоне +5…+10 градусов.
«Однако, на следующей неделе в центральной России постепенно начнет устанавливаться зимний режим погоды. Дело в том, что синоптическая карта европейской России будет представлена противоборством глубокого ныряющего северо-атлантического циклона на востоке территории, ось которого пройдет по Предуралью, а также скандинавского антициклона с центром над Швецией. Взаимодействие этих двух климатических гигантов и запустит в стратосфере северную тягу ветров и, как следствие, процесс арктического вторжения», - пояснил синоптик.
В результате в ночные часы «впервые в сезоне в Москве ударят легкие заморозки от 0 до -5 градусов» - это произойдёт уже к последующим выходным, рассказал Тишковец НСН. Днем столбики термометров будут колебаться от 0 до +2 градусов.
«Таким образом, грядущие заморозки станут рекордно поздними за всю историю метеонаблюдений в осенний период, а к середине месяца большая часть европейской России – от русского севера до низовий Дона – окажется в настоящем "арктическом мешке"», - считает эксперт.
Он также отметил, что и осадки будут «переходить в смешанную фазу». Местами начнет формироваться неустойчивый снежный покров, высота которого не превысит 0,5-1 см.
«Это означает, что у автомобилистов есть еще буквально несколько дней в запасе, чтобы переобуться на зимние шины – не позднее 10 ноября», - уточнил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос».
При этом, он отметил, что это лишь «условный переход на зимние рельсы», и волны тепла и похолодания будут сменять друг друга.
Ранее и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Центральной России о резком похолодании, пишет НСН.
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