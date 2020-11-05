«Арктический мешок»: Синоптики предупредили о снеге и заморозках

В Центральном федеральном округе России уже в начале следующей недели ожидается смена погодных условий. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, «подзатянувшаяся теплая осень» продлится до «предстоящих выходных включительно», а далее наступит «зимний режим погоды».

«Это (теплые выходные – прим. НСН) будет обеспечено за счет теплого и влажного дыхания Атлантики, а также плотного покрывала инверсионных слоистых облаков, оберегающих землю от чрезмерного выхолаживания», - отметил Тишковец в беседе с НСН.

Благодаря этому ночами воздух не сможет остывать ниже +1…+6 градусов, а дневная температура будет колебаться в диапазоне +5…+10 градусов.

«Однако, на следующей неделе в центральной России постепенно начнет устанавливаться зимний режим погоды. Дело в том, что синоптическая карта европейской России будет представлена противоборством глубокого ныряющего северо-атлантического циклона на востоке территории, ось которого пройдет по Предуралью, а также скандинавского антициклона с центром над Швецией. Взаимодействие этих двух климатических гигантов и запустит в стратосфере северную тягу ветров и, как следствие, процесс арктического вторжения», - пояснил синоптик.