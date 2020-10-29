«Не торопите зиму»: Вильфанд пообещал тёплый ноябрь

Зима придет в Москву на две-три недели позже, в конце ноября, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он также сообщил журналистам, что грядущая зима в Москве будет мягкой, с превышением температурной нормы: в ноябре до двух градусов, в декабре и феврале - до трёх градусов теплее нормы. Вместе с тем в центре погоды «Фобос» подчеркнули, что ждать повторения прошлогодней рекордно тёплой зимы вряд ли стоит.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в эфире НСН, что сейчас может дать лишь вероятностный прогноз, основанный на усредненной статистике 30 последних лет.

«В целом зима ожидается нехолодной. Более детально описывать зимний период сейчас не представляется возможным. Есть, конечно, энтузиасты, которые уже сейчас готовы рассказать, какой будет зима, но профессиональные прогнозисты смотрят на это с улыбкой. Предсказать аномалии сейчас не позволяет наука», - объяснил он.