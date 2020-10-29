«Не торопите зиму»: Вильфанд пообещал тёплый ноябрь
Научный руководитель Гидрометцентра заявил в эфире НСН, что устойчивый снежный покров установится в лишь через месяц - во всяком случае, об этом говорят усреднённые многолетние значения.
Зима придет в Москву на две-три недели позже, в конце ноября, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он также сообщил журналистам, что грядущая зима в Москве будет мягкой, с превышением температурной нормы: в ноябре до двух градусов, в декабре и феврале - до трёх градусов теплее нормы. Вместе с тем в центре погоды «Фобос» подчеркнули, что ждать повторения прошлогодней рекордно тёплой зимы вряд ли стоит.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в эфире НСН, что сейчас может дать лишь вероятностный прогноз, основанный на усредненной статистике 30 последних лет.
«В целом зима ожидается нехолодной. Более детально описывать зимний период сейчас не представляется возможным. Есть, конечно, энтузиасты, которые уже сейчас готовы рассказать, какой будет зима, но профессиональные прогнозисты смотрят на это с улыбкой. Предсказать аномалии сейчас не позволяет наука», - объяснил он.
Вместе с тем Вильфанд отметил, что в первой пятидневке ноября ожидать гололеда или снегопадов «совершенно точно» не стоит.
«Раз антициклон, то и осадков существенных не ожидается. Мы прогнозируем, что в воскресенье и в первой половине понедельника возможен местами небольшой дождь, но это нельзя считать осадками. Вообще средняя дата возникновения снежного покрова приходится на последние числа ноября. Тогда выпадет снег, который растает лишь в апреле. Конечно, это не прогноз, а просто усредненная статистика. Поэтому для снега пока рановато, не торопите зиму», - сказал он.
Ученый также рассказал, какая погода ждет россиян в ноябре.
«В ноябре по всей России температура ожидается около и выше нормы, месяц будет теплым. Говорить об аномалиях не приходится. Ночью 1 ноября температура может приблизиться к нулевой, днем будет около 5-7 градусов тепла. Пятница-суббота будут похолоднее, чем нынешние дни, двузначных значений днем не прогнозируется. Но даже такой температурный фон выше многолетних значений примерно на 3 градуса», - отметил синоптик.
На прошлой неделе ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что октябрь в Центральной России в этом году может установить новый рекорд по теплу после октября 1967 года. По его словам, средняя температура за месяц может составить 9,8 градуса, тогда как предыдущий рекорд был на уровне 9 градусов тепла.
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