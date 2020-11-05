Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании
Жителей Центральной России ожидает резкое похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, перемена погоды произойдет в понедельник. Начнется перестройка атмосферных фронтов, в результате чего центр европейской России оказывается в холодной части антициклона, передает ТАСС.
Метеоролог прогнозирует, что на следующей неделе ночью температура воздуха будет опускаться до -2 градусов, днем столбик термометра поднимется +4-6 градусов, передает RT.
В Москве сегодня облачно, небольшой дождь, температура +7-9 градусов.
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