Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании

Жителей Центральной России ожидает резкое похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, перемена погоды произойдет в понедельник. Начнется перестройка атмосферных фронтов, в результате чего центр европейской России оказывается в холодной части антициклона, передает ТАСС.

Вильфанд рекомендовал москвичам на выходных «переобуть» машины

Метеоролог прогнозирует, что на следующей неделе ночью температура воздуха будет опускаться до -2 градусов, днем столбик термометра поднимется +4-6 градусов, передает RT.

В Москве сегодня облачно, небольшой дождь, температура +7-9 градусов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПогодаГидрометцентр России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры