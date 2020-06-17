Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве к выходным
После тропической жары в середине недели к выходным в столичный регион придет резкое похолодание. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Заметное похолодание сразу градусов на 8-10», - сказал он, добавив, что температура воздуха будет варьироваться в пределах 18-23 градусов, что будет заметно ощутимых после нынешних 27-31 градуса.
Похолодание вызовет перемещение холодного фронта. Также в субботу начнутся заметные предфронтальные дожди.
Ранее ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец заявил, что комфортная погода в столичном регионе продлится до конца июня, передает сайт «Подмосковье сегодня».
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