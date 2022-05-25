Андрей Бочкарёв: На станции «Текстильщики» БКЛ метро начат монтаж архитектурного освещения платформенного участка
Монтаж потолочных светильников начался на платформе, мостовых переходах и в вестибюле станции «Текстильщики» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, закарнизная подсветка - важнейшая часть системы освещения платформы «Текстильщиков». Светильники смонтируют на конструкции из подвесных панелей, свет будет отражаться от расположенного выше второго уровня потолка и падать на платформу через проемы.
В целом готовность станции составляет 85%. Продолжается архитектурная отделка, монтаж внутренних инженерных систем, завершается устройство внутренних стен и перегородок.
В систему освещения станции включена архитектурная подсветка путевых мраморных стен, отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. По его словам, планируется установить 470 светильников отечественного производства.
На восточном участке БКЛ будут работать также станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Печатники». Протяженность этого отрезка составляет более 11 км. С его открытием улучшится транспортная доступность нескольких районов юго-востока Москвы.
Ранее Бочрарёв сообщил, что строительство девяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется завершить до конца 2022 года.
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