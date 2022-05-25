Андрей Бочкарёв: На станции «Текстильщики» БКЛ метро начат монтаж архитектурного освещения платформенного участка

Монтаж потолочных светильников начался на платформе, мостовых переходах и в вестибюле станции «Текстильщики» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, закарнизная подсветка - важнейшая часть системы освещения платформы «Текстильщиков». Светильники смонтируют на конструкции из подвесных панелей, свет будет отражаться от расположенного выше второго уровня потолка и падать на платформу через проемы.

В целом готовность станции составляет 85%. Продолжается архитектурная отделка, монтаж внутренних инженерных систем, завершается устройство внутренних стен и перегородок.