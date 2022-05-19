Бочкарев: На станции «Каширская» БКЛ ведется монтаж исторических панно

На путевых стенах станции «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена ведется монтаж отреставрированных исторических панно. Об этом рассказал заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, два панно уже установлены на стенах вдоль путей Замоскворецкой линии.

«Всего предстоит повесить восемь панно-барельефов – по четыре в каждом платформенном зале. Панно, высота и ширина каждого из которых составляет 4,2 и 1,2 метра соответственно, выполнены из листового алюминиевого сплава. Работы на путях зеленой ветки проводятся ночью, потому что она является одной из ключевых для пассажиров», - добавил Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что по плану реконструкции станции «Каширская» необходимо заменить материалы отделки с максимальным сохранением аутентичного облика станции.

Он отметил, что сейчас архитектурная отделка продолжается в технических помещениях западного вестибюля, а в пассажирской зоне она выполнена уже на две трети. По словам Кравцова, в результате реставрации панно их исторический облик был максимально восстановлен.