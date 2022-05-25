Бочкарёв: В Москве завершается строительство Большой кольцевой линии метро

Строительство девяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется завершить до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Для того, чтобы замкнуть БКЛ, нам осталось завершить строительство девяти станций. Мы планируем сделать это до конца года и в начале следующего запустить пассажирское движение на всем кольце», - сказал он в эфире телеканала «Москва 24».