Бочкарёв: В Москве завершается строительство Большой кольцевой линии метро

Строительство девяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется завершить до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Для того, чтобы замкнуть БКЛ, нам осталось завершить строительство девяти станций. Мы планируем сделать это до конца года и в начале следующего запустить пассажирское движение на всем кольце», - сказал он в эфире телеканала «Москва 24».

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В декабре прошлого года в Москве открыли десять станций БКЛ, напомнил глава Стройкомплекса. По его словам, строительство нового кольца ведется круглосуточно, а работы были завершены на несколько месяцев раньше срока.

Большая кольцевая линия – самый масштабный проект метростроения в России и один из самых масштабных в мире. Длина кольца составит 70 км, на нем будет открыта 31 станция, 22 из которых уже работают.

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Фото: mos.ru
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