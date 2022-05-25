Бочкарёв: В Москве завершается строительство Большой кольцевой линии метро
Строительство девяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется завершить до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Для того, чтобы замкнуть БКЛ, нам осталось завершить строительство девяти станций. Мы планируем сделать это до конца года и в начале следующего запустить пассажирское движение на всем кольце», - сказал он в эфире телеканала «Москва 24».
В декабре прошлого года в Москве открыли десять станций БКЛ, напомнил глава Стройкомплекса. По его словам, строительство нового кольца ведется круглосуточно, а работы были завершены на несколько месяцев раньше срока.
Большая кольцевая линия – самый масштабный проект метростроения в России и один из самых масштабных в мире. Длина кольца составит 70 км, на нем будет открыта 31 станция, 22 из которых уже работают.
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