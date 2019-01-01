Американка выследила угонщицу и похитила у неё свою же машину
Жительница США, которая стала жертвой угонщицы, выследила злоумышленницу и вернула своё похищенное авто. Как сообщает The Daily Mail, инцидент произошел в штате Миссури.
Даниэль Рено оставила свою машину у заправочной станции, а после возращения не обнаружила транспортное средство на стоянке. Женщина обратилась к стражам порядка, при этом начав поиск похищенного авто самостоятельно. Она отслеживала движение похитителя по GPS. Преследование злоумышленницы продолжалось около 48 часов.
После того, как угонщица вышла из авто, туда села Даниэль Рено. Женщина незамедлительно сообщила сотрудникам полиции, что ей удалось вернуть своё транспортное средство. Также она призналась, что больше не будет ездить на этом автомобиле.
Ранее НСН писала, что специалисты «Роскачества» дали россиянам советы, как избежать угона автомобиля. Одним из наиболее эффективных способов защиты эксперты назвали нанесение на транспортное средство наклеек и аэрографии. Уникальный рисунок станет первейшим доказательством принадлежности автомобиля его владельцу, и таким образом, машина будет менее привлекательна для злоумышленников.
Также специалисты советуют использовать противоугонную «метку» в виде брелока с электронным устройством, без которого машина не заведется.
Кроме того, в «Роскачестве» рекомендуют использовать пин-коды в виде комбинаций кнопок, не зная которые завести машину не получится.
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