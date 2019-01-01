Американка выследила угонщицу и похитила у неё свою же машину

Жительница США, которая стала жертвой угонщицы, выследила злоумышленницу и вернула своё похищенное авто. Как сообщает The Daily Mail, инцидент произошел в штате Миссури.

Даниэль Рено оставила свою машину у заправочной станции, а после возращения не обнаружила транспортное средство на стоянке. Женщина обратилась к стражам порядка, при этом начав поиск похищенного авто самостоятельно. Она отслеживала движение похитителя по GPS. Преследование злоумышленницы продолжалось около 48 часов.

После того, как угонщица вышла из авто, туда села Даниэль Рено. Женщина незамедлительно сообщила сотрудникам полиции, что ей удалось вернуть своё транспортное средство. Также она призналась, что больше не будет ездить на этом автомобиле.