OpenAI готовит к запуску браузер на базе ИИ
Компания OpenAI планирует в ближайшие недели выпустить собственный веб-браузер с интеграцией искусственного интеллекта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Новый продукт позиционируется как потенциальный конкурент Google Chrome — одного из ключевых инструментов экосистемы Google.
По данным агентства, интерфейс браузера будет включать чат, схожий с ChatGPT, через который пользователи смогут выполнять запросы без перехода на внешние сайты. Такой подход направлен на сокращение числа переходов по ссылкам и упрощение взаимодействия с интернетом.
Источники сообщили, что браузер OpenAI разрабатывается на базе открытого исходного кода Chromium — той же технологической платформы, что лежит в основе Chrome и ряда других браузеров, включая Microsoft Edge и Opera.
На фоне разработки нового браузера в США продолжается антимонопольное разбирательство, в рамках которого минюст добивается разделения бизнеса Google, включая возможную продажу Chrome. По данным Reuters, OpenAI проявила интерес к покупке браузера в случае его отчуждения. Google, в свою очередь, заявляет, что подобные меры могут подорвать устойчивость ее бизнеса, передает «Радиоточка НСН».
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