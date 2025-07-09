OpenAI готовит к запуску браузер на базе ИИ

Компания OpenAI планирует в ближайшие недели выпустить собственный веб-браузер с интеграцией искусственного интеллекта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Новый продукт позиционируется как потенциальный конкурент Google Chrome — одного из ключевых инструментов экосистемы Google.

По данным агентства, интерфейс браузера будет включать чат, схожий с ChatGPT, через который пользователи смогут выполнять запросы без перехода на внешние сайты. Такой подход направлен на сокращение числа переходов по ссылкам и упрощение взаимодействия с интернетом.