Звезду фильма «50 оттенков серого» госпитализировали в Португалии
Сыгравший миллионера Кристиана Грея в фильме «50 оттенков серого» британский актер Джейми Дорнан госпитализирован в Португалии, сообщила газета Daily Mail.
Актера доставили в медицинское учреждение с признаками сердечного приступа. По предварительным данным, Дорнану стало хуже после контакта с ядовитыми гусеницами.
Звезда «50 оттенков серого» находился в Португалии вместе с другом Гордоном Смартом. На второй день отдыха оба почувствовали недомогание.
По данным «Литрес», роман «50 оттенков серого» стал самой популярной электронной книгой 2010-х годов в России, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Звезду фильма «50 оттенков серого» госпитализировали в Португалии
- СМИ: Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца
- Росавиация: 15 летевших в Пулково самолетов направили на запасные аэродромы
- В Госдепартаменте заявили, что США не вернут России Аляску
- Стоимость биткоина упала ниже $40 тысяч
- Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу Рива
- Актер Леон Кемстач подтвердил обсуждение второго сезона «Слова пацана»
- Блогера Блиновскую поместили в СИЗО №6 в Москве
- В Алма-Ате произошло землетрясение магнитудой 6,7
- Автопроизводители отказались повышать цены из-за затоваривания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru