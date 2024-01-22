Звезду фильма «50 оттенков серого» госпитализировали в Португалии

Сыгравший миллионера Кристиана Грея в фильме «50 оттенков серого» британский актер Джейми Дорнан госпитализирован в Португалии, сообщила газета Daily Mail.

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Актера доставили в медицинское учреждение с признаками сердечного приступа. По предварительным данным, Дорнану стало хуже после контакта с ядовитыми гусеницами.

Звезда «50 оттенков серого» находился в Португалии вместе с другом Гордоном Смартом. На второй день отдыха оба почувствовали недомогание.

По данным «Литрес», роман «50 оттенков серого» стал самой популярной электронной книгой 2010-х годов в России, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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